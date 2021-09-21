Український боксер також отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі.

Чемпіон з Великобританії Ентоні Джошуа заробить в бою проти Олександра Усика шалені гроші.

Про це повідомляє Mirror.

За версією джерела, Джошуа отримає за поєдинок з Усиком гарантований гонорар у розмірі 15 мільйонів фунтів (це еквівалентно 20,5 мільйонам доларів). Гонорар вочевидь збільшиться після доходу від платних телетрансляцій.

А ось промоутер Усика Олександр Красюк не назвав суму, яку заробить його клієнт, проте він зазначив:

"Потенційно - так, це найбільший гонорар у кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду".

Раніше в Усика був найбільший заробіток за бій з Тоні Беллью - 2,5 мільйона євро. Джошуа за свій попередній бій проти болгарина Кубрата Пулєва отримав трошки менше, ніж 12 мільйонів євро. А за свій реванш з Енді Руїсом Джошуа заробив 66 мільйонів фунтів стерлінгів, адже він переміг американця.

Зазначимо, що важливо розуміти, що боксери зі своїх гонорарів платять величезні податки, які інколи сягають аж 50% від зароблених грошей.

Нагадаємо, що 25 вересня в Лондоні Усик та Джошуа зійдуться між собою в ринзі.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін