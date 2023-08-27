Усик заявив, що має намір серйозно зайнятися футбольною кар'єрою.

У ніч на 27 серпня Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа і захистив титули WBO, WBА, IBF і IBO в суперважкій вазі.

З перемогою українського чемпіона привітали топ-клуби УПЛ "Шахтар" і "Динамо".

"З перемогою, чемпіон!", - йдеться в повідомленні "гірників" в клубному Твіттері.

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"Наш земляк провів черговий блискучий боксерський поєдинок і нокаутував суперника в 9-му раунді. Ще одна видатна перемога українського спорту!", - йдеться в повідомленні "Динамо" у Фейсбуці.

Також з перемогою Усика привітав і житомирський клуб "Полісся".

"Наш чемпіон!", - йдеться в повідомленні клубу в Фейсбуці.

Нагадаємо, раніше Олександр підписав контракт з "Поліссям" і був заявлений житомирським клубом на цей сезон УПЛ.

Після перемоги над Дюбуа український боксер заявив, що він має намір серйозно зайнятися футбольною кар'єрою і мріє зіграти проти київського "Динамо".

"Це серйозно. Я серйозно збираюся будувати кар'єру футбольну. Бути на зборах з командою, працювати. Моя мрія - зіграти з "Динамо". Фізично я вивезу. Зможу по всьому полю бігати, стояти в обороні, йти в атаку. А ще, прикинь, гол заб'ю. Бах - і гол", - сказав Усик.

Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа нокаутом в 9-му раунді. Для українця це 21-а перемога в 21 бою на профі-рингу.

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