Рой Джонс-молодший заявив про готовність побитися з Володимиром Кличком.

Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях і колишній лідер рейтингу pound-for-pound Рой Джонс-молодший відреагував на критику від легендарного українського боксера Володимира Кличка, який раніше звинуватив його у зв'язку з Росією.

Напередодні Кличко запитав Джонса, на чиєму той боці - на боці агресора або того, хто захищає своє право жити?

"Багато хто до цих пір з розуму сходять. Кличко намагається тягнути мене в політику, але я не маю ніякого відношення до політики. Я можу сказати: "Послухай, Я не знаю, що ти там говориш, але якщо ти хочеш битися, то можеш мені подзвонити".

Чому ти націлився на мене? Я не маю до цього ніякого відношення. У мене є знайомі, причетні до обох сторін, і я нікого не хочу бачити на війні. Ломаченко - один з моїх улюбленців.

Оскільки я займаюся боксом, а ти хочеш загострити атмосферу, ти можеш прийти і отримати бій. В іншому випадку Я не хочу чути, про що ти говориш", - наводить слова Джонса Boxing Scene.

Нагадаємо, Володимир Кличко не так давно заявляв про бажання відновити свою кар'єру і повернутися на ринг. Однак плани боксера були зруйновані військовим вторгненням РФ в Україну.

Рой Джонс-молодший: досягнення в кар'єрі

Рой Джонс-молодший - срібний призер Олімпійських ігор 1988 року. Абсолютний чемпіон світу у напівважкій ваговій категорії.

Переміг 22 боксерів за титул чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях.

Очолював рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії в 1996, 1999 і 2003 роках.

Джонс зіпсував репутацію в серпні 2015 року. Тоді американець зустрівся в окупованому Севастополі з Володимиром Путіним і попросив подвійного громадянства.

Екс-боксеру видали російський паспорт. З того часу йому заборонили в'їзд в Україну.

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