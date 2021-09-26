Олександр Усик заявив, що поєдинок пройшов так, як він і припускав, і присвятив перемогу своїй родині та Богу.

Олександр Усик у рингу прокоментував перемогу над Ентоні Джошуа у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

"Це означає дуже багато для мене. Бій пройшов саме так, як я і припускав. Було кілька моментів, коли Ентоні затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання закінчити бій в 12-му раунді. Спочатку я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренерський штаб привів мене до тями", - сказав Усик.

"Єдине, що я хотів зробити - це прославити свого Господа Ісуса Христа. Ця перемога від нього", - додав боксер.

Усик також присвятив перемогу своїм дітям Єлизаветі, Кирилу і Михайлу, а також дружині, з якою у нього річниця:

"Сьогодні я двічі щасливий. Сьогодні у нас з дружиною річниця - 12 років тому в цей день я зробив їй пропозицію".

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Усик заявив, що поки не думає про реванш:

"На даний момент я хочу додому, тому що я готувався до цього поєдинку з січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони балуються, кричать, бруднять одяг. Зараз я не думаю про реванш".

При цьому українець підкреслив, що може боксувати й краще:

"Ви побачили не найкращого мене, можу бути краще".

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар