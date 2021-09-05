Теофімо Лопес заявив, що переслідує інші цілі.

Чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що не планує давати реванш українцю Василю Ломаченку.

Про це американець сказав в інтерв'ю Sky Sports.

"Безумовно, перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону. Ломаченко сам про це сказав. Він б'ється з тими, кого я залишив позаду, він намагається повернутися. Прикольно, коли кажуть, що він знову отримає бій зі мною. Але я дивлюся тільки вперед, я це вже пройшов. Я переслідую більш значущі речі, на зразок бою з Тейлором та іншими хлопцями", - зазначив Лопес.

"Реваншу не буде. Якби я програв, вони б не дали мені реваншу. А чому я тоді повинен? Я не буду цього робити", - додав він.

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Нагадаємо, раніше в команді Лопеса висували умову Ломаченку щодо реваншу.

Ломаченко - Лопес: що було раніше

Перша зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю.

Промоутер Лопеса і Ломаченка розповів, коли може відбутися реванш.

Автор: Антон Дудар