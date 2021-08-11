На думку Василя, в Усика є чудові шанси на успіх.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко переконаний, що в його товариша Олександра Усика є шанс здолати Ентоні Джошуа.

Слова Василя наводить Sky Sports.

"В Усика дуже великі шанси, але це буде нелегко, тому що Джошуа також знає, що він повинен робити на ринзі. Джошуа теж розбирається в боксі, у нього є любительський досвід. Буде цікавий бій, дуже захопливий. Джошуа габаритніше, але Олександр набагато швидше. Це буде боротьба між стилями", - поділився думкою щодо бою Ломаченко.

Нагадаємо, що Джошуа та Усик проведуть поєдинок між собою 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхема". Вже всі квитки на мегабій повністю й миттєво продані.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він вперше став в 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін