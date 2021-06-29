В українського боксера буде шанс поквитатися зі своїм кривдником.

Менеджер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса Девід Макуотер озвучив ультиматум для українського боксера Василя Ломаченка, котрий прагне реваншу з американцем.

Слова Девіда наводить The Athletic.

"Ми готові битися хоч завтра, якщо Ломаченко погодиться на гонорар у 1,35 мільйона доларів. Такі умови були в Лопеса у першому поєдинку. Ми вийшли на перший бій без опції реваншу, але з нами поводилися як з лайном. Так що Ломаченко зможе виступити на PPV, якщо прийме наші умови. Якщо ні, то він піде до біса", - гостро відповів Макуотер.

Нагадаємо, що батько Лопеса зазначив, що спробує вмовити сина на реванш, хоча раніше в нього була зовсім інша риторика.

Сам Теофімо готується провести захист поясів у бою проти австралійського боксера Джорджа Камбососа.

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Ломаченко - Лопес: перший бій

Перша зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш.

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Автор: Артем Будрін