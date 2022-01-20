Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександр Усик поділився своєю думкою на тему смертей боксерів під час поєдинків.
Про це досвідчений український боксер розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Відповідаючи на питання про те, чи не страшно йому отримати травму в рингу, яка несумісна з життям, 35-річний спортсмен зазначив, що таке буває, і це "житіє". Боксер зізнався, що молиться щодня і перед боями, щоб його рідня не відчула того, що відчували люди за останні два-три роки.
"Доньці поставили запитання. Вона плакала, прийшла зі школи. Каже, ось який він негідник, навіщо він це питання поставив, навіщо він це сказав і все інше.
Ситуації були, пару чоловік там померло після боїв. Це все поруч. Воно ходить десь поряд. Я не знаю, я не думаю про це. Ось просто не думаю і все", - сказав Усик.
Читайте також"На кримському кордоні кошмарять": Усик розповів, коли востаннє був на півостровіНагадаємо, Олександр Усик розповів, що зараз в Україні йому важко підписати рекламний контракт через його неоднозначні політичні заяви.
Олександр Усик: скандали
- Усик неодноразово потрапляв у скандальні ситуації через свої погляди, позиції та висловлювання з низки питань.
- Так, боксера не раз запитували про те, "чий Крим?". У квітні 2014 року він називав Крим українським, але в наступні роки відповідав "Крим - це Крим", "Крим - Божий", говорив: "Ми кричимо про території - чий Крим, чий Крим... Так хрін з тобою, Крим. Люди, які там є - це і є Крим", а також називав питання про Крим "собачими".
- Також Усику пригадують те, що він є прихожанином Московського патріархату. Так, він називав митрополита Онуфрія "абсолютним чемпіоном світу у своїй справі".
- У квітні 2020 року Усик разом з Василем Ломаченком привітали всіх з Великоднем у компанії російських артистів і священиків.
- У 2020 році Усик разом з Василем Ломаченком знявся в російському фільмі про віру, після чого боксери були включені в базу "Миротворця".
- Ще одну хвилю критики на свою адресу Усик викликав, коли сказав, що воліє, щоб його називали "Александр" , а не "Олександр".
- У 2021 році Усик з'явився у фільмі дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко "паломниця". Пізніше боксер заявив, що не хотів зніматися у фільмі і назвав це "інформаційною війною".
- При цьому Усик не раз зізнавався в любові до України і навіть присвячував рідній державі вірші.