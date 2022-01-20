Українець зізнався, що молиться щодня і перед боями.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександр Усик поділився своєю думкою на тему смертей боксерів під час поєдинків.

Про це досвідчений український боксер розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Відповідаючи на питання про те, чи не страшно йому отримати травму в рингу, яка несумісна з життям, 35-річний спортсмен зазначив, що таке буває, і це "житіє". Боксер зізнався, що молиться щодня і перед боями, щоб його рідня не відчула того, що відчували люди за останні два-три роки.

"Доньці поставили запитання. Вона плакала, прийшла зі школи. Каже, ось який він негідник, навіщо він це питання поставив, навіщо він це сказав і все інше.

Ситуації були, пару чоловік там померло після боїв. Це все поруч. Воно ходить десь поряд. Я не знаю, я не думаю про це. Ось просто не думаю і все", - сказав Усик.

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