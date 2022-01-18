Український чемпіон відсвяткував 35-річчя.

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик яскраво відзначив свій день народження. Знаменитому українському боксеру виповнилося 35 років.

У подарунок Олександр Усик отримав величезний торт. Задуваючи свічки, українець виконав запальний танець.

"Hello! Heavyweight!" ("Привіт, суперважка вага!") - сказав Усик.

Де саме святкував Усик невідомо.

Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.