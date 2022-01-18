Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик яскраво відзначив свій день народження. Знаменитому українському боксеру виповнилося 35 років.
У подарунок Олександр Усик отримав величезний торт. Задуваючи свічки, українець виконав запальний танець.
"Hello! Heavyweight!" ("Привіт, суперважка вага!") - сказав Усик.
January 18, 2022
Де саме святкував Усик невідомо.
Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Читайте також"Паршивець! Він вивів мене з себе": колишній суперник Усика зізнався, що не хотів битися з українцемУсик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.