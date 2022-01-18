Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що зараз в Україні йому важко підписати рекламний контракт через його неоднозначні політичні заяви.
Про це 35-річний боксер розказав у інтерв'ю Маші Єфросиніній.
За словами Олександра, він втратив багато грошей через свою позицію, але не переживає з цього приводу.
"Спонсори? В Україні немає. Спілкуємось зараз. Ситуація така, що з хейтом і цим поділом, нерозумінням дуже багато контрактів зірвалося, багатомільйонних контрактів. Вони відмовились. Наприклад, ти там політично висловлювався. Я кажу: "Де, покажіть". "Ну ось на тебе там кажуть". Ну так кажуть чи я говорю. Чимало грошей я втратив через свою позицію - я не шкодую про це. Гроші - це, мабуть, найлегший ресурс, який можна поповнити", - сказав Усик.
Читайте також"Він проукраїнець": Віталій Кличко заступився за Усика (відео)
Олександр Усик: скандали
- Усик неодноразово потрапляв у скандальні ситуації через свої погляди, позиції та висловлювання з низки питань.
- Так, боксера не раз запитували про те, "чий Крим?". У квітні 2014 року він називав Крим українським, але в наступні роки відповідав "Крим - це Крим", "Крим - Божий", казав: "Ми кричимо про території - чий Крим, чий Крим... Так хрін з тобою, Крим. Люди, які там є - це і є Крим", а також називав питання про Крим "собачими".
- Також Усику пригадують те, що він є прихожанином Московського патріархату. Так, він називав митрополита Онуфрія "абсолютним чемпіоном світу у своїй справі".
- У квітні 2020 року Усик разом з Василем Ломаченком привітали всіх з Великоднем у компанії російських артистів та священиків.
- У 2020 році Усик разом з Василем Ломаченком знявся в російському фільмі про віру, після чого боксери були включені в базу "Миротворця".
- Ще одну хвилю критики на свою адресу Усик викликав, коли сказав, що вважає за краще, щоб його називали "Александр", а не "Олександр".
- У 2021 році Усик з'явився у фільмі дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко "Паломниця". Пізніше боксер заявив, що не хотів зніматися у фільмі та назвав це "інформаційною війною".
- При цьому Усик не раз зізнавався в любові до України та навіть присвячував рідній державі вірші.