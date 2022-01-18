Український боксер розповів про свої проблеми з рекламними контрактами.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що зараз в Україні йому важко підписати рекламний контракт через його неоднозначні політичні заяви.

Про це 35-річний боксер розказав у інтерв'ю Маші Єфросиніній.

За словами Олександра, він втратив багато грошей через свою позицію, але не переживає з цього приводу.

"Спонсори? В Україні немає. Спілкуємось зараз. Ситуація така, що з хейтом і цим поділом, нерозумінням дуже багато контрактів зірвалося, багатомільйонних контрактів. Вони відмовились. Наприклад, ти там політично висловлювався. Я кажу: "Де, покажіть". "Ну ось на тебе там кажуть". Ну так кажуть чи я говорю. Чимало грошей я втратив через свою позицію - я не шкодую про це. Гроші - це, мабуть, найлегший ресурс, який можна поповнити", - сказав Усик.

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