Колишній регулярний чемпіон WBA в напівсередній вазі росіянин Олександр Беспутін прокоментував критику на адресу українського боксера Василя Ломаченка, який з'явився на рингу після перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного для себе міста Білгород-Дністровського, а не України.
Російський боксер сказав слова підтримки на адресу Ломаченка, заявивши, що Василь, як і Олександр Усик, є справжнім патріотам України і критикують їх обох несправедливо.
"Не дуже хочеться лізти в політику. Але мені прикро за свого друга так, ніби це пишуть на мою адресу. Вася вважав за потрібне зробити так після перемоги над Коммі, і я його рішення в будь-якому випадку підтримую.
Мене це сильно вражає: що Ломаченко, що Олександр Усик є справжніми патріотами, пропагують справжні цінності нормальної людини. Вони говорять правильні речі. А в підсумку на їхню адресу йде тролінг. Чесно, я зрозуміти не можу, і тут цензурних слів не знайти", - сказав Безпутін в інтерв'ю Матч ТВ.
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- Після перемоги над Річардом Коммі Ломаченко взяв у ринг прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського. Багато українців обурилися тим, що боксер не став святкувати перемогу з прапором України.
- Зокрема, на адресу Ломаченка критично висловився Володимир Кличко, поставивши запитання: "Чи представляв він свою країну?". Також вчинок боксера обурив тенісиста Сергія Стаховського.
- Мер Білгород-Дністровського пояснив, чому Ломаченко був у рингу без прапора України.
- Сам Ломаченко відповів хейтерам, опублікувавши вірш поета, який підтримував анексію Криму.