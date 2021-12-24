Олександр Беспутін підтримує українських боксерів Усика і Ломаченка.

Колишній регулярний чемпіон WBA в напівсередній вазі росіянин Олександр Беспутін прокоментував критику на адресу українського боксера Василя Ломаченка, який з'явився на рингу після перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного для себе міста Білгород-Дністровського, а не України.

Російський боксер сказав слова підтримки на адресу Ломаченка, заявивши, що Василь, як і Олександр Усик, є справжнім патріотам України і критикують їх обох несправедливо.

"Не дуже хочеться лізти в політику. Але мені прикро за свого друга так, ніби це пишуть на мою адресу. Вася вважав за потрібне зробити так після перемоги над Коммі, і я його рішення в будь-якому випадку підтримую.

Мене це сильно вражає: що Ломаченко, що Олександр Усик є справжніми патріотами, пропагують справжні цінності нормальної людини. Вони говорять правильні речі. А в підсумку на їхню адресу йде тролінг. Чесно, я зрозуміти не можу, і тут цензурних слів не знайти", - сказав Безпутін в інтерв'ю Матч ТВ.

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