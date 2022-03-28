Олександр Усик почав підготовку до бою проти Ентоні Джошуа.

Легенда боксу Володимир Кличко прокоментував рішення чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика виїхати з України, щоб провести реванш з британцем Ентоні Джошуа.

В інтерв'ю виданню The Telegraph Кличко-молодший зазначив, що Усик прийняв непросте рішення, однак воно швидше позитивне.

"Тут є плюси і мінуси, і для Олександра це було, безумовно, непросте рішення.

Однак сам той факт, що буде виконаний гімн нашої країни і піднятий наш прапор, можна розцінювати, швидше, з позитивного, ніж з негативного боку", - сказав Володимир Кличко.

Війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. 28 лютого стало відомо, що Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати батьківщину від російських загарбників. 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Усик виїхав з України і почав підготовку до бою проти Ентоні Джошуа.

Пізніше Усик пояснив своє рішення покинути Україну тим, що таким чином він зможе більше принести користі своїй країні.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Олександр Усик переміг у Лондоні Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього чемпіонські пояси WBA, WBO і IBF.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш

У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався їй.

Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.

Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають Великобританію, а також країни Близького Сходу.

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