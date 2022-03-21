Легенда боксу допомагає обороняти Київ від російських загарбників.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував вторгнення російської армії в Україну.

В інтерв'ю виданню news.yahoo легендарний боксер назвав війну проти російських загарбників боєм всього свого життя і заявив, що росіянам ніколи не вдасться підкорити Україну.

"Я боєць, і це бій. Це бій всього мого життя. Це боротьба всього життя для мільйонів з нас. Російський імперіалізм і їх лідер Володимир Путін просто хочуть повернутися в СРСР, але цього не станеться.

Якщо ми будемо оточені російською армією, нехай буде так. Нас, українців, 45 мільйонів. Ми будемо чинити опір, що ми і робимо зараз.

Ви бачите на фотографіях, що в містах, в які прорвалися росіяни, люди мітингують з українськими прапорами, стоять перед танками і кажуть: "Ступайте додому, йдіть на х**. Це не ваша земля".

У Києві немає і ніколи не буде російських танків. Місто сильне, люди сильні, наша воля сильна", - сказав Володимир Кличко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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