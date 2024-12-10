З такою пропозицією до українського боксера звернувся саудівський функціонер Туркі Аль аш-Шейх.

Очільник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх під час конференції WBC заявив, що хоче знову побачити ексчемпіона світу Володимира Кличка на рингу.

Він сподівається, що Кличко зможе поборотися за чемпіонський титул, ймовірно, проти переможця реваншу Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня.

Під час цього звернення український боксер знаходився у залі та уважно слухав Туркі, посміхаючись декілька разів.

Відео дня

"Я хочу ще раз побачити тебе на рингу, ти маєш отримати шанс знову здобути чемпіонський пояс. Давайте дочекаємось результату бою Тайсона і Усика, результату бою Дюбуа. Я хочу попросити WBC, IBF, WBA, WBO дати тобі шанс здійснити цю мрію", - зазначив саудівський функціонер.

Реванш Усика і Ф'юрі - останні новини

Раніше ексчемпіон Європи Спенсер Олівер заявив, що уважно стежить за тренувальним табором і за самим Ф'юрі напередодні реваншу з Усиком. За його словами, британський боксер перебуває у чудовій формі. Водночас Олівер наголосив, якщо Ф'юрі "заграється" з набором ваги до поєдинку, це може стати "його власною загибеллю".

Своєю чергою відомий промоутер Френк Воррен зазначив, що Тайсон Ф'юрі і його команда більше не допустять будь-яких витівок перед реваншем з українським чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком. Зокрема він вважає, що цього разу конфлікту між командами Усика і Ф'юрі не виникне.

Вас також можуть зацікавити новини: