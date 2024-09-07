Колишній тренер Кличка-молодшого і Майка Тайсона назвав того боксера, якому, на його думку, немає рівних.

Колишній тренер Володимира Кличка, американець Фредді Роуч назвав найулюбленішого боксера в історії, і ним виявився не українець. Хоча зараз, наприклад, Олександр Усик робить все, щоб вписати своє ім'я в історію цього виду спорту.

Роуч, який крім Кличка працював з Майком Тайсоном, заявив для SecondsOut Boxing News, що вважає таким Мухаммеда Алі.

"Я думаю, що Мухаммед Алі - найулюбленіший. У нас був найкращий досвід, коли він одного разу увійшов у мої двері і залишався там шість годин. Він просто розважав нас до чортиків. Він чудовий хлопець і хороший боксер", - розповів Роуч. Відео дня

Мухаммед Алі - абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, а також чемпіон літніх Олімпійських Ігор 1960 року. Він провів 61 поєдинок, 56 з яких переміг. І програв лише 5 разів, у 1971 році, в 1973-му і тричі під кінець кар'єри.

"Я знаю, що одного разу я можу померти так само, як він [Мухаммед Алі]. Побачимо. Але, як і Алі, я збираюся прожити своє життя на повну... Як і він, я буду боротися до кінця", - додав Роуч.

А ось про Володимира Кличка у відповідь на це запитання екс-тренер українця не згадав.

Боксери, які увійшли в історію

Українець Володимир Кличко за свою кар'єру зміг стати чемпіоном світу за версіями IBO, The Ring, WBA, IBF і WBO. Американець Майк Тайсон, який знову готовий вийти на ринг проти ютубера Джейка Пола, був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Йому раніше вдалося завоювати звання наймолодшого боксера, який отримав звання чемпіона за версіями IBF, WBA і WBC.

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