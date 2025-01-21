Володимир Кличко може провести ще один поєдинок до 50 років.

Промоутер легенди боксу Володимира Кличка Том Леффлер розкрив єдину умову, за якої український чемпіон може повернутися на ринг. Він повідомив, що спортсмен міг би провести ще один поєдинок, за титул, щоб побити рекорд Джорджа Формана.

"Йому 48, а в березні виповниться 49. Якщо хтось і може це зробити, то Володимир. Звичайно, він не буде битися з Усиком. У нього є відкритий чек на бій із Ф'юрі. Але подивимося, як все складеться для Володимира", - підкреслив Леффлер у коментарі для ESNews.

Таким чином, якщо Кличко дійсно вийде на ринг, він стане найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі, який досі тримає Джордж Форман, вигравши пояс у віці 45 років. Наразі титулами WBC, WBA, IBO, WBO і The Ring у важкій вазі володіє інший українець - Олександр Усик.

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Інші факти про Кличка і його можливості повернутися на ринг

У лютому 2025 року відбудеться бій між Деніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Вони змагатимуться за титул чемпіона світу за версією IBF. Якщо Кличко все ж повернеться, то він може взяти участь у високопрофільному бою проти одного з чинних чемпіонів.

Володимир завершив свою легендарну кар'єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа в 2017 році. Його рекорд становить 64 перемоги (53 нокаутом) за 5 поразок. Він є одним із найтитулованіших важковаговиків в історії спорту.

Раніше УНІАН повідомляв, що промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, вважає, що Кличко все ж таки може повернутися на ринг, оскільки він перебуває в ідеальній формі.

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