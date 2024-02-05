Олександр Красюк вважає, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, висловився про можливе повернення Володимира Кличка у професійний бокс.

Функціонер заявив, що легендарний українець знаходиться в ідеальній формі і цілком міг би відновити кар'єру. Також Красюк зазначив, що єдиним суперником, заради якого Володимир може повернутися в ринг є Тайсон Ф'юрі, реванш з яким Кличко-молодший так і не отримав.

"Володимир Кличко вже не хлопчик, але все ще в ідеальній формі. І в його серці достатньо вогню, щоб битися. Але у нього тільки одна мотивація. Це та сама людина, яка днями отримала розсічення.

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Є з ним справа, яку ми не закінчили, коли він знявся з прописаного в контракті реваншу з Володимиром", - сказав Красюк під час стріму в Instagram.

Нагадаємо, Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі в 2015 році одноголосним рішенням суддів. У червні 2016 року мав відбутися їхній реванш, проте його переносили кілька разів через нібито травми "Циганського короля".

У жовтні 2016 року Ф'юрі добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів через неможливість їх захищати через психологічні проблеми, депресію і проблеми з наркотиками. Таким чином, реванш так і не відбувся.

Володимир Кличко свій останній бій провів 29 квітня 2017 року проти Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився перемогою британця технічним нокаутом в 11-му раунді.

Всього за свою кар'єру Кличко-молодший провів 69 боїв. У його послужному списку 64 перемоги і п'ять поразок. Володимир володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу в суперважкій вазі - 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу і Мухаммеду Алі.

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