Володимир Кличко згадав про свій поєдинок проти Семюела Пітера.

Легенда світового боксу та колишній чемпіон у суперважкій вазі Володимир Кличко назвав найстійкішого опонента, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу.

"Семюел Пітер у 2005 році. У мене було безліч точних ударів, а в 12-му раунді, мені здалося, що я зламав кісточки пальців після лівого хука.

Хлопець хитався, але все ще стояв на ногах. Думаю, що позбавив його духу в тому бою. Він був сильно вражений. У першому поєдинку його рішучість і воля до перемоги були приголомшливими", - наводить слова Володимира Кличка DAZN.

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Додамо, що за свою кар'єру Володимир Кличко двічі зустрічався з Семюелем Пітер. Перший бій відбувся в 2005 році і завершився перемогою Володимира одноголосним рішенням суддів. Реванш відбувся через п'ять років - Кличко-молодший нокаутував американця в 10-му раунді.

Всього за свою кар'єру Володимир Кличко провів 69 боїв. У послужному списку українця 64 перемоги і п'ять поразок. Кличко-молодший володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу в суперважкій вазі - 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу і Мухаммеду Алі.

Також Кличко-молодший володів титулом чемпіона світу протягом 4382 днів (12 років), що є найкращим показником за всю історію королівського дивізіону.

Свій останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року проти Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився перемогою британця технічним нокаутом в 11-му раунді.

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