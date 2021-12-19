Григорій Козловський порівняв Дениса Берінчика з Василем Ломаченком та Олександром Усиком.

Власник львівського футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський висловився на адресу українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Після перемоги іншого українця Дениса Берінчика над росіянином Ісою Чанієвим Козловський залишив коментар на сторінці brutalfootballua в Instagram.

Козловський привітав Берінчика і образливо висловився на адресу двох інших боксерів. Президент "Руху" не називав імен, але, досить очевидно, що мова йде саме про Ломаченка та Усика.

"Красень, вітаємо. Не те, що ті два гопники московські, що є тупими ватниками, зі своїми попами-фсбешниками. А ось Берінчик - справжній козак", - написав Козловський.

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Автор: Антон Дудар