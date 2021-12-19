Власник львівського футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський висловився на адресу українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Після перемоги іншого українця Дениса Берінчика над росіянином Ісою Чанієвим Козловський залишив коментар на сторінці brutalfootballua в Instagram.
Козловський привітав Берінчика і образливо висловився на адресу двох інших боксерів. Президент "Руху" не називав імен, але, досить очевидно, що мова йде саме про Ломаченка та Усика.
"Красень, вітаємо. Не те, що ті два гопники московські, що є тупими ватниками, зі своїми попами-фсбешниками. А ось Берінчик - справжній козак", - написав Козловський.
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Василь Ломаченко: скандал через відсутність українського прапора
- Нещодавно навколо Ломаченка розгорівся новий скандал. Після перемоги над Річардом Коммі Ломаченко взяв у ринг прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського. Багато українців обурилися тим, що боксер не став святкувати перемогу з прапором України.
- Зокрема, на адресу Ломаченка критично висловився Володимир Кличко. Також вчинок боксера обурив тенісиста Сергія Стаховського.
- Мер Білгород-Дністровського пояснив, чому Ломаченко був у рингу без прапора України.
- Сам Ломаченко відповів хейтерам, опублікувавши вірш поета, який підтримував анексію Криму.