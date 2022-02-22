Дерек Чісора готовий поставити "будь-які гроші" на перемогу Джошуа в реванші з Усиком.

Колишній суперник Олександра Усика британський боксер Дерек Чісора впевнений, що Ентоні Джошуа легко здобуде перемогу в реванші з українським володарем титулів WBA Super, IBF, WBO і IBO.

Чісора заявив, що готовий поставити "будь-які гроші" на перемогу свого співвітчизника.

"Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Джошуа витре Усиком підлогу в реванші", - наводить слова Чісори Fightnews.

Також Дерек зробив свій прогноз і на бій Ділліана Уайта проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

"У бою Уайт - Ф'юрі я ставлю свої гроші на Ділліана. Я повинен вибрати його, це мій друг. Забудьте про "Циганського короля". Тайсон, якщо ти це дивишся, то пішов на х*р. Ділліан знесе твою голову, ось і все", - сказав Чісора.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик переміг Джошуа і забрав у нього пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO. Дерек Чісора також бився проти Олександра Усика. У 2020 році українець здобув перемогу над британцем одноголосним рішенням суддів.

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