Колишній суперник Олександра Усика британський боксер Дерек Чісора впевнений, що Ентоні Джошуа легко здобуде перемогу в реванші з українським володарем титулів WBA Super, IBF, WBO і IBO.
Чісора заявив, що готовий поставити "будь-які гроші" на перемогу свого співвітчизника.
"Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Джошуа витре Усиком підлогу в реванші", - наводить слова Чісори Fightnews.
Також Дерек зробив свій прогноз і на бій Ділліана Уайта проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.
"У бою Уайт - Ф'юрі я ставлю свої гроші на Ділліана. Я повинен вибрати його, це мій друг. Забудьте про "Циганського короля". Тайсон, якщо ти це дивишся, то пішов на х*р. Ділліан знесе твою голову, ось і все", - сказав Чісора.
Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик переміг Джошуа і забрав у нього пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO. Дерек Чісора також бився проти Олександра Усика. У 2020 році українець здобув перемогу над британцем одноголосним рішенням суддів.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.