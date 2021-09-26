Відомі особистості зі світу боксу хвалять Олександра Усика і дивуються через тактику Ентоні Джошуа.

Зірки боксу поділилися своїми враженнями після бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа, який завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Василь Ломаченко в коментарі Sky Sports підкреслив, що Усик увійшов в історію боксу:

"Я вітаю свого друга Олександра. Це був чудовий виступ, Історичний бій. Тепер для мене він увійшов у велику історію боксу і в світову історію. Безумовно, я вірив, що він може це зробити в суперважкій вазі. Це був чудовий виступ".

Колишній абсолютний чемпіон світу в супетяжкій вазі Леннокс Льюїс в Twitter похвалив Усика, а також відзначив надмірну обережність Джошуа:

"Повинен поаплодувати Усику за відмінний тактичний виступ. Для Джошуа це не кінець шляху, але не потрібно бути таким обережним і чекати 8-го раунду, щоб покінчити з суперником. Вчися і ставай краще. Усик показав свою породу в рингу. Чемпіон серед аматорів. Олімпійський чемпіон. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті і зараз чемпіон в супертяжах. Весь цей довгий шлях коштував того".

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Екс-чемпіон світу Віталій Кличко відразу після бою в рингу зазначив, що щасливий за Усика:

"Прекрасний бій, розумний. Я дуже щасливий. Олександр виконав бездоганну роботу. Вся країна в захваті. Він наступний чемпіон світу в супертяжах після Володимира Кличка. Прекрасний результат. Ми дуже задоволені".

Американський екс-тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас у себе в Twitter відзначив справедливе рішення суддів:

"Вітаю Усика. Він зробив те, що я передбачав, вигравши титул в супертяжах, як це зробив Холіфілд після абсолютного чемпіонства в крузервейті. Також вітаю суддів, ви не облажалися".

Екс-чемпіон світу Карл Фремптон, якого цитує fightnews.info, розкритикував тактику Джошуа:

"Просто неймовірно. До бою я вважав, що Ентоні переживе труднощі на початку і потім оформить дострокову зупинку. І я виявився абсолютно неправий. Єдине, Джошуа дійсно довелося страждати. Тільки протягом усього бою. Його тактика була справжнім дивацтвом. Незважаючи на свої розміри, він жодного разу не спробував нав'язати свою силу і замість цього спробував перебоксувати одного з найкращих технарів в боксі. Навіщо?

Тренер дав йому пораду перед 11-им раундом, і я просто не повірив своїм вухам. Він сказав йому відступати, захищатися і контратакувати. Я віддав Ей-Джею два раунди, 5-ий і 6-ий. Він повільно стартував, як я і припускав, але після цього нічого не сталося. Він нічого не зміг вдіяти з рухом Усика на ногах".

Що говорили Усик і Джошуа після бою

Усик після бою заявив, що поєдинок пройшов так, як він і припускав, а також присвятив перемогу родині та Богу.

Джошуа заявив: "Вітаю переможця, відмінна робота. Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду я не міг бачити - око було закрите. Насправді, це був хороший досвід. При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик в бою. Він був легше, темп у нього був хороший, але він все одно пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткішим".

Промоутер британця зазначив, що цього вечора Усик був краще.

Автор: Антон Дудар