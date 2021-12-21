Олександр Гвоздик вважає, що Василь Ломаченко міг би вийти в ринг навіть з портретом своєї дружини.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Олександр Гвоздик прокоментував скандал навколо Василя Ломаченка, який після перемоги над Річардом Коммі взяв у ринг прапор Білгород-Дністровського, а не України.

В інтерв'ю YouTube-каналу Usachev TV Гвоздик заступився за Ломаченка.

"Знаєте, Жванецький добре сказав: "Патріотизм - це чітке та усвідомлене розуміння того, чому ми повинні жити гірше за інших". Це його бажання - з чим хоче, з тим і вийшов. Міг би винести портрет своєї дружини. Яка різниця, з чим він вийшов? А Білгород - це що не Україна? Я в цьому плані хейтерів не підтримую. А, може, захотів би вийти з прапором "Мерседеса", тому що він йому дуже подобається", - сказав Гвоздик.

"Це його особиста справа. Це ж не говорить, що він не підтримує свою країну. Людина виконала роботу і винесла прапор міста. Ну, захотілося йому так. Він що комусь щось винен?",- додав боксер.

Гвоздик висловив думку, що можна було б критикувати Ломаченка, якби він вийшов з російським прапором:

"В цілому, я не знаю - хто суперпатріотичний, кого це турбує, і хто на жовто-блакитних простирадлах спить - для тих, може бути, це важливо. Я ж цього не розумію. Він же не вийшов з прапором Росії, наприклад - це було б інше питання. Для України це болюча тема зараз. Або там зі свастикою, або з прапором з черепом і кістками. Вийшов з прапором свого міста, яке є частиною України - в чому проблема?".

Він також прокоментував критику на адресу Ломаченка з боку Володимира Кличка:

"У них, я так розумію, відносини не дуже складаються. Вася - не великий фанат мистецтва Володимира Кличка. Тому, можливо, Володимир таким чином зробив крок у відповідь".

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