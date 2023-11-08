Олександр Красюк розповів, як Усик реагував на ситуацію в рингу під час бою Ф'юрі - Нганну.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, розповів подробиці того, як український боксер переживав під час поєдинку чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Функціонер повідомив, що Усик сильно переживав за "Циганського короля", оскільки якби британець програв, то їх бій міг би бути зірваний.

"Він потів протягом усього бою, оскільки був шанс, що Тайсон програє. Уявіть собі: Тайсон би залишився чемпіоном, але якби він програв, то хто б захотів дивитися цей бій?", - заявив Олександр Красюк у коментарі YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing.

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Нагадаємо, бій Нганну проти Ф'юрі відбувся 28 жовтня і завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів. Варто відзначити, що бій міг завершитися достроковою перемогою камерунця: в 3-му раунді він відправив британця в нокдаун, але розвинути отриману перевагу все ж не зміг.

Свій наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе проти Олександра Усика. Бій відбудеться, ймовірно, в лютому 2024 року.

Додамо, що переможець поєдинку Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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