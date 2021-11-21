34-річний американський боксер Теренс Кроуфорд захистив титул чемпіона світу за версією WBO у ваговій категорії до 66,6 кг. Він нокаутував свого співвітчизника й ровесника Шона Портера.
Бій пройшов у Лас-Вегасі. Кроуфорд переміг технічним нокаутом у десятому раунді. Таким чином, Теренс вп'яте захистив титул чемпіона світу, яким володіє з червня 2018 року.
В активі Кроуфорда 38 перемог (29 - достроково) та жодної поразки. Портер зазнав четвертої поразки при 34 перемогах. Шон після поєдинку оголосив про завершення кар'єри.
Кроуфорд регулярно потрапляє у рейтинги найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).
Відео огляд бою