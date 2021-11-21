Відправив суперника на пенсію: один з найкращих боксерів захистив титул чемпіона світу (відео)

Теренс Кроуфорд побив Шона Портера і той після поразки оголосив про завершення кар'єри.

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