Володимир Кличко прокоментував відео зі стратою українського військовополоненого.

Легенда світового боксу Володимир Кличко прокоментував резонансне відео страти українського військовослужбовця російськими окупантами.

Знаменитий спортсмен опублікував пост у своєму Твіттері, в якому зазначив, що російські військові поширюють відео своїх злочинів з метою залякати українців.

"Це відео з обезголовленням - варварство. Як і для всіх терористів, для Росії важливо не тільки вчинити злочин, але і максимально поширити його.

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Поширюючи страх, Росія показує тільки своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо російське варварство", - написав Володимир Кличко.

Нагадаємо, 11 квітня в інтернеті з'явилося відео жорстокої страти українського військовополоненого. На кадрах показано, як окупанти відрізали голову ще живому воїну ЗСУ.

На резонансне відео відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який заявив, що "за все буде відповідь і відповідальність".

Інцидент прокоментував і глава держави Володимир Зеленський. Він зазначив, що у світі неможливо ігнорувати, як легко ці звірі вбивають.

Також стало відомо, що Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом військового злочину.

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