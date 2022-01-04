Британець натякнув, що проведе бій у Саудівській Аравії.

Чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) повідомив, що незабаром будуть новини щодо його наступного бою.

Свій поєдинок непереможений британський боксер анонсував у ролику, який був опублікований на YouTube-каналі Behind the Gloves.

"Попрацював у залі, хлопці. Вичавив з себе всі соки. Король Саудівської Аравії повертається.

Повернися на своє місце, хлопчина. Великі новини на підході. Раджу пристебнутися", - сказав Ф'юрі.

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