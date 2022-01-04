Чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) повідомив, що незабаром будуть новини щодо його наступного бою.
Свій поєдинок непереможений британський боксер анонсував у ролику, який був опублікований на YouTube-каналі Behind the Gloves.
"Попрацював у залі, хлопці. Вичавив з себе всі соки. Король Саудівської Аравії повертається.
Повернися на своє місце, хлопчина. Великі новини на підході. Раджу пристебнутися", - сказав Ф'юрі.
Читайте такожЗнаменитий кубинець брутально нокаутував суперника і вийшов на бій з Усиком (відео)Одним з претендентів на бій з Тайсоном є українець Олександр Усик, який володіє поясами WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначив для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, при якому Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.