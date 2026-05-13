Василь Ломаченко відновлює свою кар'єру та повертається на ринг

Український боксер Василь Ломаченко офіційно повертається у великий спорт, повідомляє The Ring.

За даними журналістів, 38-річний спортсмен не збирається витрачати час на "прохідні" бої для розігріву. Повернення Ломаченка готується виключно заради "престижних поєдинків".

Відомо, що термін угоди боксера з промоутерами Top Rank вичерпався у вівторок, 12 травня, проте компанія вже висловила готовність знову підписати українця на вигідних умовах.

Востаннє в ринг Ломаченко виходив у травні 2024 року, коли у видовищному стилі нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді. Тоді він став володарем поясів чемпіона світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі.

Головною інтригою залишається ім’я майбутнього суперника. Як зазначають у виданні, найбільш імовірним кандидатом є зірковий американець Джервонта Девіс. Їхня зустріч могла відбутися ще восени 2024 року, але тоді завадила травма спини українця. Попри нещодавні судові тяганини Девіса щодо домашнього насильства, з якого зняли всі звинувачення, саме він наразі є потенційним суперником українського спортсмена.

Нагадаємо, що в червні 2025 року Ломаченко приголомшив фанатів заявою про відхід зі спорту. Причиною стали хронічні проблеми зі спиною, які заважали боксувати на повну силу. Після цього, за даними джерела, Василь присвятив майже рік повноцінній реабілітації, щоб остаточно позбутися болю.

Раніше УНІАН писав про зворушливу новину, Ломаченко втретє став батьком. Про поповнення в родині 37-річного спортсмена повідомив промоутер організації Top Rank Боб Арум. Відомо, що Василь одружений на спортсменці та майстрі спорту міжнародного класу з акробатики Олені Ломаченко. Окрім новонародженої дитини, у подружжя також є син Анатолій, якому 13 років та 11-річна донька Вікторія.

