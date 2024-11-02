За словами менеджера, таке рішення Ломаченко може прийняти до або після Нового року.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що український боксер Василь Ломаченко може завершити свою спортивну кар'єру. Водночас менеджер чемпіона світу з боксу за версією IBF у легкій вазі Егіс Клімас наголосив, що наразі Ломаченко повернувся додому та відпочиває після поєдинку з австралійським боксером Джорджом Камбососом.

За словами Клімаса, вже скоро українському боксеру доведеться ухвалити рішення щодо своєї подальшої кар'єри.

"Зараз він повернувся додому та відпочиває після бою. Але час іде. Я думаю, що до Нового року або одразу після Нового року йому доведеться ухвалити рішення щодо того, що він хоче робити", - зазначив менеджер Ломаченка в інтерв'ю Boxing King Media.

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Василь Ломаченко - останні новини

Раніше інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер заявив, що Василь Ломаченко подумує про завершення карʼєри. Відомо, що український боксер розпочав свій професійний шлях у 2013 році. Загалом він мав 21 бій, де лише три рази зазнав поразки.

Водночас раніше Ломаченко розкритикував заборону діяльності православної церкви Московського патріархату в Україні. Зокрема він назвав тих, хто прийняв таке рішення, "безбожниками".

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