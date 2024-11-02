Нещодавно з'явилася інформація про те, що український боксер Василь Ломаченко може завершити свою спортивну кар'єру. Водночас менеджер чемпіона світу з боксу за версією IBF у легкій вазі Егіс Клімас наголосив, що наразі Ломаченко повернувся додому та відпочиває після поєдинку з австралійським боксером Джорджом Камбососом.
За словами Клімаса, вже скоро українському боксеру доведеться ухвалити рішення щодо своєї подальшої кар'єри.
"Зараз він повернувся додому та відпочиває після бою. Але час іде. Я думаю, що до Нового року або одразу після Нового року йому доведеться ухвалити рішення щодо того, що він хоче робити", - зазначив менеджер Ломаченка в інтерв'ю Boxing King Media.
Василь Ломаченко - останні новини
Раніше інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер заявив, що Василь Ломаченко подумує про завершення карʼєри. Відомо, що український боксер розпочав свій професійний шлях у 2013 році. Загалом він мав 21 бій, де лише три рази зазнав поразки.
Водночас раніше Ломаченко розкритикував заборону діяльності православної церкви Московського патріархату в Україні. Зокрема він назвав тих, хто прийняв таке рішення, "безбожниками".