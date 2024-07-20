Він прагне більше часу проводити з сім'єю.

Відомий український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO).

"Лома зараз не в настрої, у нього зараз немає мотивації. Він хоче більше часу проводити з сім’єю та не хоче нічого робити до кінця року. Тому він точно не вийде на ринг до кінця року", - сказав менеджер спортсмена Егіс Клімас журналісту Стіву Кіму.

За його словами, хоча бій з Девісом дуже прибутковий, українця мотивують не тільки гроші. Клімас наголосив, що Ломаченко нічого не робить лише заради збагачення.

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"Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів, але якщо у нього немає мотивації, він не буде готуватися до бою", — сказав Клімас.

Однак він заспокоїв, що спортсмен не вийшов на пенсію.

Останні новини про Ломаченко

Як повідомляв УНІАН, раніше Ломаченко заявив, його спортивна кар'єра майже завершена. Він зазначив, що йому наразі вже складно даються бої.

У травні Ломаченко провів чемпіонський бій з австралійським суперником Джорджем Камбососом за звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Поєдинок завершився в 11 раунді достроково - українець спочатку відправив Камбососа у нокдаун, потім — ще в один. Після цього бій було завершено.

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