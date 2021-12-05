Поєдинок ознаменувався рідкісною подією.

В австралійському Нортбріджі відбувся боксерський поєдинок між Джо Маккоєм (1-0-1) і Фано Корі (7-5-1). Цей бій ознаменувався тим, що боксери одночасно відправили один одного в нокдаун.

Це сталося у другому раунді. Боксери в один момент завдали один одному удари з правої і впали на канвас.

Рефері відкрив рахунок для обох суперників. Але вони змогли піднятися і продовжити поєдинок.

Бій у підсумку завершився внічию - судді не змогли визначити переможця. Двоє з них нарахували нічию, один віддав перемогу Маккою. Таким чином, нічия була зафіксована роздільним рішенням суддів. Варто відзначити, що Корі по ходу бою ще два рази побував в нокдауні.

Відео опублікував Instagram championsgym.

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Автор: Антон Дудар