В австралійському Нортбріджі відбувся боксерський поєдинок між Джо Маккоєм (1-0-1) і Фано Корі (7-5-1). Цей бій ознаменувався тим, що боксери одночасно відправили один одного в нокдаун.
Це сталося у другому раунді. Боксери в один момент завдали один одному удари з правої і впали на канвас.
Рефері відкрив рахунок для обох суперників. Але вони змогли піднятися і продовжити поєдинок.
Бій у підсумку завершився внічию - судді не змогли визначити переможця. Двоє з них нарахували нічию, один віддав перемогу Маккою. Таким чином, нічия була зафіксована роздільним рішенням суддів. Варто відзначити, що Корі по ходу бою ще два рази побував в нокдауні.
Відео опублікував Instagram championsgym.