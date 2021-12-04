Сторона Ф'юрі робить все, щоб організувати бій проти українця.

Промоутер Боб Арум заявив про те, що Саудівська Аравія зацікавилася можливістю організувати бій володаря поясів IBF, WBO, WBA і IBO Олександра Усика проти чемпіона світу по версії WBC Тайсона Ф'юрі за всі пояси суперважкої ваги.

За словами промоутера, єдине, що залишилося зробити для організації поєдинку, умовити Ентоні Джошуа відмовитися від реваншу з українцем.

"Усик переміг Джошуа і забрав пояси, які дуже цікавлять Тайсона Ф'юрі. Ми робимо все, щоб Джошуа відступив і дав шанс на бій за всі титули.

Вже йдуть переговори про бій Усик - Ф'юрі в Саудівській Аравії. Вони хочуть організувати бій у березні. Але потрібно домовитися з Джошуа.

Якщо не вийде, то, швидше за все, Ф'юрі поб'ється з Ділліаном Уайтом", - наводить слова Арума Boxingnews24.

Читайте такожУсик заявив, що стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі (відео)Варто відзначити, що Ентоні Джошуа запросив 40 мільйонів доларів, щоб поступитися Тайсону Ф'юрі правом весняного бою з Олександром Усиком.

Однак сопромоутер Тайсона Ф'юрі, Френк Уоррен, дав зрозуміти, що в задоволенні фінансових апетитів Джошуа немає нічого нереального.

"Відступні для Джошуа? У нас є обмежений час, протягом якого це може статися чи ні. Однак я налаштований позитивно. Мені здається, що всі готові зробити це", - наводить слова Френка Уоррена Daily Mail.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Уайта і Валліна.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.

Автор: Володимир Медяник