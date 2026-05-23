Усик – Верхувен: букмекери назвали фаворита у день бою

Букмекери вважають Олександра Усика беззаперечним фаворитом у бою проти Ріко Верхувена, який відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі.

У суботу, 23 травня, біля пірамід у Гізі (Єгипет) відбудеться масштабний вечір боксу "Glory in Giza" під організацією за підтримки саудівського функціонера Туркі Аль-Шейх. Головною подією шоу стане поєдинок у надважкій вазі, в якому абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24–0, 15 КО) зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном (1–0, 1 КО).

Як пише портал Sport.ua, букмекери вже визначили явного фаворита протистояння. На перемогу Усика пропонують наднизький коефіцієнт 1,05, що фактично означає майже одностайну віру аналітиків у його успіх.

Шанси на інші результати значно нижчі:

перемога Усика – 1,05;

нічия – 29,0;

перемога Верхувена – 10,40.

Бій онлайн в Україні транслюватиме платформа Київстар ТБ.

Раніше Олександр Усик і Ріко Верхувен провели спільну пресконференцію напередодні очного бою за звання чемпіона світу з боксу. У майбутньому поєдинку українець захищатиме боксерські пояси проти "Короля кікбоксингу", який проведе другий професійний поєдинок у цьому виді спорту – і перший з 2014 року.

The Ring писав, чого очікувати від цього бою. У виданні нагадали, що Усик домінує у надважкій вазі з моменту переходу в цю категорію у 2019 році.

Команда українського чемпіона Олександра Усика застосовує науковий підхід у таборі перед боєм з нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Тренер українця з фізичної підготовки Якуб Чицький розповів, як боксер готується до майбутнього поєдинку.

