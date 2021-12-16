Сауль Альварес продовжує утримувати лідерство.

Українці Василь Ломаченко та Олександр Усик піднялися у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією ESPN.

Про це авторитетне видання повідомило на своєму сайті.

Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі піднявся з 9-ої на 8-му сходинку. Його кум Усик розташувався на 4-й позиції, випередивши Тайсона Ф'юрі. Олександр виявився найкращим серед суперважковаговиків.

Топ-10 рейтингу Р4Р за версією ESPN

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Інуе

4. Олександр Усик

5. Тайсон Ф'юрі

6. Еррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василь Ломаченко

9. Хуан Франциско Естрада

10. Джервонта Девіс / Джордж Камбосос

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Автор: Артем Будрін