Український боксер також поділився думкою про бій Ф'юрі проти Вайлдера.

Володар чотирьох поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик висловив свою думку про бій між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО).

Також український боксер повідомив, що поєдинок з Тайсоном Ф'юрі йому був би цікавим.

"Бій з Ф'юрі був би дуже цікавим. Я дивився його поєдинок з Уайлдером, але не надто багато думав про нього. Вони просто хотіли вбити один одного", - наводить слова Усика Daily Mail.

Читайте такожТренер Вайлдера оцінив шанси Усика в бою проти Ф'юріНагадаємо, раніше Олександр Усик поділився своєю думкою про бажання британського екс-чемпіона Ентоні Джошуа змінити тренера перед реваншем проти українця.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але Уайт і Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Володимир Медяник