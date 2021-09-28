Авторитетний журнал The Ring опублікував новий рейтинг.

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг боксерів суперважкої вагової категорії.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа в рейтингу The Ring піднявся на перше місце.

Раніше він займав лише десяту позицію.

Чинним володарем пояса The Ring в суперважкій вазі є Тайсон Ф'юрі.

Топ-5 рейтингу супертяжів

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі

1. Олександр Усик (Україна)

2. Ентоні Джошуа (Великобританія)

3. Деонтей Вайлдер (США)

4. Ділліан Вайт (Великобританія)

5. Джозеф Паркер (Австралія)

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У рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії Усик піднявся на друге місце.

Раніше Усик також увійшов до четвірки найращих боксерів світу за версією Boxrec.

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Вже відомо, що боксери проведуть реванш.

Автор: Антон Дудар