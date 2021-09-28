Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг боксерів суперважкої вагової категорії.
Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа в рейтингу The Ring піднявся на перше місце.
Раніше він займав лише десяту позицію.
Чинним володарем пояса The Ring в суперважкій вазі є Тайсон Ф'юрі.
Топ-5 рейтингу супертяжів
Чемпіон - Тайсон Ф'юрі
1. Олександр Усик (Україна)
2. Ентоні Джошуа (Великобританія)
3. Деонтей Вайлдер (США)
4. Ділліан Вайт (Великобританія)
5. Джозеф Паркер (Австралія)
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У рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії Усик піднявся на друге місце.
Раніше Усик також увійшов до четвірки найращих боксерів світу за версією Boxrec.
Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.
- Вже відомо, що боксери проведуть реванш.