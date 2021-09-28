Олександр Усик завоював чотири пояси / фото REUTERS

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг боксерів суперважкої вагової категорії.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа в рейтингу The Ring піднявся на перше місце.

Раніше він займав лише десяту позицію.

Чинним володарем пояса The Ring в суперважкій вазі є Тайсон Ф'юрі.

Топ-5 рейтингу супертяжів

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі

1. Олександр Усик (Україна) 

2. Ентоні Джошуа (Великобританія)

3. Деонтей Вайлдер (США)

4. Ділліан Вайт (Великобританія)

5. Джозеф Паркер (Австралія)

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У рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії Усик піднявся на друге місце.

Раніше Усик також увійшов до четвірки найращих боксерів світу за версією Boxrec.

Усик - Джошуа: підсумки бою

  • Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
  • Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.
  • Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
  • Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
  • Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
  • Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.
  • Вже відомо, що боксери проведуть реванш.

Автор: Антон Дудар