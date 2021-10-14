Український боксер Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа поліпшив свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Рейтинг, який формується голосуванням журналістів, був опублікований на сайті ESPN.
Завдяки своєму тріумфу в Лондоні Усик піднявся з дев'ятого на п'яте місце.
При цьому він обійшов іншого українця Василя Ломаченка, який опустився з восьмої на дев'яту позицію.
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Топ-10 рейтингу
1 (-). Сауль Альварес
2 (-). Теренс Кроуфорд
3 (-). Наойя Інуе
4 (6). Тайсон Ф'юрі
5 (9). Олександр Усик
6 (4). Еррол Спенс
7 (5). Теофімо Лопес
8 (7). Джош Тейлор
9 (8). Василь Ломаченко
10 (-). Хуан Франциско Естрада
Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.