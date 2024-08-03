Український боксер зустрівся з генералом у Великій Британії.

У Лондоні відбулася благодійна акція "Автомобілі для України", на якій були присутні чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та посол України у Великій Британії Валерій Залужний. В інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир" український боксер поділився, як пройшла його зустріч з колишнім головнокомандувачем ЗСУ.

"Це була неймовірна зустріч з Валерієм Федоровичем - наш залізний генерал. Британський фонд вкотре допомагає Україні. Ми відправили близько 50 евакуаційних автівок для ЗСУ, це дуже гарна допомога. Я вдячний українському народу та британцям, які нам допомагають. Це чудово", - підкреслив Усик.

Відомо, що у лютому 2024 року Валерія Залужного було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ. Після чого президент України Володимир Зеленський призначив генерала послом України у Великій Британії.

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Також український боксер заявив, що Україна зможе звільнити окупований Крим. За його словами, він отримує повідомлення з підтримкою від "неймовірної кількості людей з ворожої території".

"Я не вірю в це, я знаю це. Вірити і знати - це різні речі", - зауважив він.

Раніше Олександр Усик пообіцяв українським боксерам з власної кишені сплатити солідні призові за медалі на Олімпійських іграх-2024.

"Перед стартом Ігор-2024 Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі. Золоту нагороду Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну - в 70, бронзову - в 50 тисяч доларів", - повідомляє видання "Чемпіон".

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