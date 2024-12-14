За словами Усика, він би зайнявся багатьма справами з британським боксером, якщо б у них був такий день.

Український боксер Олександр Усик відповів на запитання журналіста Sky Sports про те, яким би був день, якщо б потрібно було його провести з Тайсоном Ф'юрі.

За його словами, він би приємно провів день з британським боксером, якщо б у них був спільний вихідний.

"Ми б пішли у паб пити пиво, декілька келихів. Потім ми б пішли грати у гольф, далі - у футбол. А потім трохи покаталися б на конях", - розповідав він, посміхаючись.

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Реванш Усик - Ф'юрі - останні новини

Раніше тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера Малік Скотт наголосив, що не вірить у те, що Тайсон Ф'юрі отримає перемогу під час реваншу з Олександром Усиком, який відбудеться 21 грудня. За його словами, у цьому поєдинку Ф'юрі отримає ще більше побоїв.

Також стало відомо, коли та де можна подивитися легендарний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Зазначається, що трансляцію проводитиме платформа Megogo. Для цього українцям потрібно придбати одну з підписок - "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" або "MEGOPACK XL".

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