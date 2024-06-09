Він також прокоментував поразку Тайсона в бою з Усиком.

Зведений брат Тайсона Ф'юрі Томмі Ф’юрі прокоментував поразку Тайсона у матчі проти Олександра Усика та зробив прогноз на бій-реванш.

У інтерв’ю IFL TV він розповів, що Тайсон добре справляється з поразкою, настрій в команді Ф'юрі позитивний.

"Це був близький бій, і я думаю, що Тайсон зробив достатньо для перемоги. Я думаю, що перша половина бою пройшла без поразок, а потім він взяв ще кілька раундів, і я думав, що він виграв бій". – зазначив Томмі Ф’юрі.

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Водночас він додав, що "це бокс, бувають різні суддівські рішення, і Тайсон повернеться до реваншу".

Він також висловив упевненість, що у бої-реванші Тайсон переможе.

"Він 100% він виграє цей бій. Я не маю сумніву, що в реванші він виправить цю помилку, поверне собі перемогу і перейде до наступного бою", – сказав Томмі Ф'юрі.

Бій-реванш Усик - Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір провести бій-реванш проти Олександра Усика. Як стало відомо, він відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Також повідомлялось, що Олександра Усика визнали найкращим боксером планети. Він посунув на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Третє місце посідає американець Теренс Кроуфорд.

Раніше Ф'юрі відзначився черговою скандальною заявою, сказавши, що не погоджується з перемогою Усика. За словами британця, "його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка перебуває у стані війни".

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