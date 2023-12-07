Батько Тайсона Ф'юрі висловився про майбутній бій його сина проти Олександра Усика.

У лютому наступного року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Батько британського боксера Джон Ф'юрі поділився думками з приводу бою його сина з українським чемпіоном.

"Я скажу це першим: той, хто побудує кращий тренувальний табір і виконає свою роботу, той і переможе. Якщо Усик підготується до кращого Тайсона, буде працювати щосили і зробить все правильно, то перемога буде за ним. Все залежить тільки від хлопців, чого вони хочуть насправді.

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Тайсон знає, що йому потрібен розворот в 180 градусів. Якщо він не готовий зробити це, то можу тільки побажати удачі Усику. Йому потрібно все змінити. Все робити по-іншому, наростити жорстку мускулатуру, докласти зусиль, попрацювати над характером. Якщо він зробить це все, то тоді у Усика будуть проблеми. В такому випадку він не зустрінеться з тим Ф'юрі, якого всі бачили в останньому бою", - наводить слова батька Ф'юрі The Mirror.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього поєдинку стане першим в історії абсолютним чемпіоном, який буде володіти чотирма основними чемпіонськими поясами в хевівейті.

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