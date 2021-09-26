Олександр Усик бив рідше, але точніше за суперника.

У мережі з'явилися статистика ударів в поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа, а також підсумковий суддівський протокол.

Статистику ударів опублікував Twitter CompuBox.

За підсумками бою Усик завдав менше ударів, ніж Джошуа (529 проти 641), але при цьому був точніше (148 влучень проти 123).

Обидва боксери завдали по 52 точних джеба, але в українця більше силових влучень - 96 (44% точності) проти 71 у британця (31%).

Що стосується суддівських записок, то, як відомо, всі три рефері віддали перемогу Усику: 115-113, 116-112 і 117:112.

На фото можна побачити, як саме судді рахували всі раунди бою.

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Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар