Олександр Усик у вересні проведе головний бій у своїй кар'єрі.

25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні відбудеться супербій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

У мережі з'явилися промо-ролики до цього поєдинку.

Один з них опублікувала промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Також промо-ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Усика.

Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору та офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.

20 липня стало відомо, що Усик і Джошуа підписали контракти на бій.

У контракт на цей поєдинок прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар