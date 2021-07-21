Постер до бою Усик - Джошуа / twitter.com/MatchroomBoxing
25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні відбудеться супербій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу Ентоні Джошуа.
У мережі з'явилися промо-ролики до цього поєдинку.
Один з них опублікувала промоутерська компанія Matchroom Boxing.
Також промо-ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Усика.
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Бій Усик - Джошуа: головне
- Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.
- Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору та офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.
- Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.
- На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.
- 20 липня стало відомо, що Усик і Джошуа підписали контракти на бій.
- У контракт на цей поєдинок прописаний реванш на випадок перемоги Усика.
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