Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня / фото УНІАН, Володимир Гонтар
Бій українського суперважковаговика Олександра Усика проти британського боксера Ентоні Джошуа оголошено офіційно.
Про це йдеться на сторінці промоутерської компанії Matchroom Boxing в Instagram.
Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".
На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири чемпіонські пояси / фото twitter.com/MatchroomBoxing
Боксери битимуться за чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO, якими нині володіє Джошуа.
Matchroom Boxing також показала офіційний проморолик майбутнього поєдинку двох суперважковаговиків.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA й IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Планувалося, що в грудні Ф'юрі проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.
- У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хотіли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Утім, довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.
- Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа. На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.
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