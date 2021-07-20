Названо офіційну дату чемпіонського бою Усик - Джошуа

Боксери битимуться за пояси чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO, якими нині володіє Ентоні Джошуа.

Бій українського суперважковаговика Олександра Усика проти британського боксера Ентоні Джошуа оголошено офіційно. Про це йдеться на сторінці промоутерської компанії Matchroom Boxing в Instagram. Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур". Боксери битимуться за чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO, якими нині володіє Джошуа. Matchroom Boxing також показала офіційний проморолик майбутнього поєдинку двох суперважковаговиків. Ситуація в суперважкій вазі: головне Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA й IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Планувалося, що в грудні Ф'юрі проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хотіли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.

Утім, довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа. На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олександр Топчій

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