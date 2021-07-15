Джо Джойс вважає, що Олександр Усик чинитиме опір, але програє Ентоні Джошуа.

Непереможний британський боксер Джо Джойс, який міг стати суперником Олександра Усика, дав прогноз на бій українця проти чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Джойса цитує BoxingScene.

"Я думаю, що бій з Усиком буде непростим для Джошуа, але рано чи пізно він повинен нокаутувати його. Це суперважка вага, все може трапитися, але Усик - це не жарти. Він олімпійський чемпіон, дуже технічний лівша, тому він, ймовірно, створить проблеми Джошуа за рахунок хорошої роботи ніг і переміщення по рингу. Але, думаю, Ентоні рано чи пізно добереться до нього".

Джойс також підкреслив, що готовий зустрітися в рингу з переможцем бою:

"Я з радістю поб'юся з будь-яким з них, хто б не виграв цей бій, але мені б дуже хотілося зустрітися з Джошуа".

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Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.

Найбільш вірогідною датою бою називають 25 вересня.

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Автор: Антон Дудар