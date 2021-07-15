Непереможний британський боксер Джо Джойс, який міг стати суперником Олександра Усика, дав прогноз на бій українця проти чемпіона світу Ентоні Джошуа.
Джойса цитує BoxingScene.
"Я думаю, що бій з Усиком буде непростим для Джошуа, але рано чи пізно він повинен нокаутувати його. Це суперважка вага, все може трапитися, але Усик - це не жарти. Він олімпійський чемпіон, дуже технічний лівша, тому він, ймовірно, створить проблеми Джошуа за рахунок хорошої роботи ніг і переміщення по рингу. Але, думаю, Ентоні рано чи пізно добереться до нього".
Джойс також підкреслив, що готовий зустрітися в рингу з переможцем бою:
"Я з радістю поб'юся з будь-яким з них, хто б не виграв цей бій, але мені б дуже хотілося зустрітися з Джошуа".
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Бій Усик - Джошуа: головне
- Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.
- Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.
- Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.
- На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.
- Найбільш вірогідною датою бою називають 25 вересня.
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