Мегабій планують провести наприкінці вересня цього року.

Український боксер Олександр Усик дуже близький до того, щоб провести бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Промоутер Едді Хірн, котрий представляє інтереси Ентоні Джошуа, озвучив деталі плану організації поєдинку та загалом оптимістично налаштований і вірить, що довгоочікуваний бій відбудеться. Хірн підтвердив інформацію, яку інсайдери подавали 10 червня.

Слова промоутера наводить You-Tube-канал Boxing Social.

"Ми щасливі, що усі умови узгоджені. Нам треба підписати контракт, але разом з тим ми в хорошому положенні, у нас з ними хороші стосунки. Лондон, кінець вересня - такий план. Ми розглядаємо дату 25 вересня, а також дивимось і на 18-е число. Думаю, на цих вихідних або на початку наступного тижня ми усі зробимо вибір. Стадіон "Тоттенхему" один з варіантів, це може бути також і "Уемблі". Це великий тест і виклик для Джошуа, але він готовий прийняти його, а я - зробити цей бій і анонсувати незабаром", - заявив Хірн.

Нагадаємо, що екс-тренер Володимира Кличка категорично не вірить в те, що бій між Джошуа та Усиком відбудеться.

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Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу WBO, WBA, IBF і IBO.

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Автор: Артем Будрін