Боксери отримають порівну за свій другий бій.

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, які гонорари отримають Ентоні Джошуа та його клієнт за повторний поєдинок.

Слова Красюка наводить Tribuna.com.

"Переговорний процес вже не буде проходити. Ми про все домовилися ще на початку. 50 на 50 отримають боксери за бій-реванш", - сказав Красюк.

Зазначимо, що за перший бій гонорари розподілилися в пропорції 75 на 25 на користь Джошуа.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.

Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.

Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.

Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.

Автор: Артем Будрін