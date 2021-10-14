Ентоні Джошуа і Олександр Усик / фото REUTERS

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, які гонорари отримають Ентоні Джошуа та його клієнт за повторний поєдинок.

Слова Красюка наводить Tribuna.com.

"Переговорний процес вже не буде проходити. Ми про все домовилися ще на початку. 50 на 50 отримають боксери за бій-реванш", - сказав Красюк.

Зазначимо, що за перший бій гонорари розподілилися в пропорції 75 на 25 на користь Джошуа.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Артем Будрін