Едді Хірн запропонував провести так званий "Фінал чотирьох".

У бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі мають зустрітися переможець реваншу Олександр Усик - Ентоні Джошуа та тріумфатор поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом.

Такий сценарій запропонував промоутер Джошуа Едді Хірн в інтерв'ю для iFL TV.

"Як фанати, ми повинні просити Тайсона Ф'юрі провести поєдинок проти Ділліана Вайта. Уявіть собі це шоу, уявіть бій. Буде понад мільйон покупок платних трансляцій, на стадіон будуть розпродані всі квитки. Це великий поєдинок. Переможець бою Ф'юрі - Вайт битиметься з переможцем поєдинку-реванша Олександра Усика проти Ентоні Джошуа", - зазначив Хірн.

Нагадаємо, що в таборі Ф'юрі чекають, щоб їм дозволили влаштувати бій з Усиком.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик відстрочив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні-квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Ділліан Вайт мусить 30 жовтня перемогти Отто Валліна, щоб отримати право поборотися з Ф'юрі за пояс WBC.

Автор: Артем Будрін