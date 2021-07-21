Олександр Усик у вересні проведе головний бій своєї кар'єри.

25 вересня в Лондоні пройде бій за чотири пояси чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Букмекери вважають фаворитом цього бою чинного чемпіона світу.

На перемогу Джошуа виставлений коефіцієнт 1,36, тоді як на Усика - 3,00. Нічия найменш реалістичний варіант - коефіцієнт 19,00.

Що стосується того, як саме завершиться бій, то дострокова перемога Джошуа оцінюється коефіцієнтом 1,83, тоді як на нокаут від Усика можна поставити з коефіцієнтом 7,50.

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А ось шанси боксерів виграти за очками майже рівні: 4,50 - на Джошуа і 5,00 - на Усика.

Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він вперше став в 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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Автор: Антон Дудар