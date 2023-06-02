Олександр Усик підтримує ідею провести бій проти Дюбуа в Польщі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик прокоментував майбутній поєдинок проти британця Даніеля Дюбуа.

Зокрема, український боксер оцінив ідею провести цей бій у Польщі.

"Мені подобається ідея провести бій у Польщі, і не має значення, це Краків, Варшава чи Вроцлав. Було б добре, щоб це був Вроцлав, який за 300 км від кордону з Україною (насправді 600 км - прим.). Можна досить швидко доїхати на машині.

Відео дня

Є план готуватися до бою у Варшаві. Так буде легше займатися промоутингом поєдинку, зустрічатися з фанами і журналістами", - сказав Олександр Усик в коментарі TVP Sport.

Раніше менеджер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що команда Усика виграла промоутерські торги з організації бою з Дюбуа.

Боксери розділять гонорари 75/25 на користь Олександра Усика, оскільки він чинний чемпіон. Таким чином, український боксер повинен отримати близько 6 мільйонів доларів. Дюбуа ж заробить трохи більше 2 мільйонів доларів.

Очікується, що бій Усик - Дюбуа пройде 12 серпня в польському Вроцлаві.

Вас також можуть зацікавити новини: