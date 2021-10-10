Олександр Красюк розкритикував і британського, і американського боксерів.

Гендиректор компанії K2 Promotions, яка представляє інтереси Олександра Усика, Олександр Красюк поділився своєю думкою щодо бою Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера.

Свій коментар Красюк дав в ефірі MEGOGO.

За підсумками бою Красюк висловив думку, що обидва суперники по зубах чемпіону світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Олександру Усику.

"Ми побачили не бокс, а якусь вакханалію. Я з величезним задоволенням спостерігав за тим, що відбувається, через особисту зацікавленість. Те, що я побачив у рингу - і з одного, і з іншого боку - це суперкласні новини для Олександра Усика. Не результат, а саме процес. Що один, що інший - це для Усика солоденькі булочки з корицею", - сказав Красюк.

Промоутер зазначив, що ставив на перемогу Вайлдера, проте американець занадто швидко втомився:

"Я припускав перемогу Вайлдера. Я був практично переконаний в тому, що Вайлдер здобуде перемогу достроково. По-іншому він би й не зміг. І він в якийсь момент навіть наблизився до цього, двічі відправивши Ф'юрі в нокдаун. Але він був квадратним, він не міг ні рухатися, ні наносити удари. Він втомився, по-моєму, по дорозі в ринг. Напевно, це пов'язано з набором м'язової маси та нездатністю організму впоратися з цим".

Читайте також"Жалюгідний невдаха": Ф'юрі заявив, що Вайлдер не проявив поваги після бою

Красюк розкритикував і Вайлдера, і Ф'юрі:

"Так не може виглядати такий елітний поєдинок у суперважкій вазі. Як боксери-початківці... Вайлдер взагалі не був схожий на боксера. Від боксу у нього не було нічого. Але Ф'юрі мене ще більше здивував. При його боксерських здібностях так довго возитися, перепрошую, з "трупом" - це було схоже на якийсь ресторанний махач. Він ще й напропускав від напівживого Вайлдера. З закритими очима людина кидає три удари, і вони приземляються в голову Ф'юрі...".

Ф'юрі - Вайлдер: підсумки бою

Ф'юрі та Вайлдер зустрічалися в рингу вже втретє. Перший поєдинок завершився внічию, а другий і третій бої виграв Ф'юрі.

Третій бій завершився перемогою британця в одинадцятому раунді.

Ф'юрі здобув 31-у перемогу в 32 боях на профі-рингу при одній нічиїй. Вайлдер програв вдруге в 45 боях при одній нічиїй.

Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, а також пояс The Ring.

У мережі з'явився суддівський протокол на момент зупинки бою.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, що він відбудеться орієнтовно в лютому-березні 2022 року.

Ф'юрі після перемоги над Вайлдером в третьому бою, найімовірніше, спершу проведе захист титулу WBC в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном, після чого поб'ється з переможцем реваншу між Джошуа та Усиком.

Автор: Антон Дудар